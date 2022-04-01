Врач дала советы, чем заменить привычные витамины

Лидия Синицина, врач-валеолог Мейтан, рассказала «Газете.Ru», что россиянам не стоит опасаться острой нехватки импортных витаминов и БАДов.

«На российском рынке представлено много качественных аналогов», — отметила она.

Также, по словам эксперта, максимальная пауза при перерыве в приеме нелекарственных средств – 3 месяца. Доктор Синицина дала рекомендации для тех, кто ищет замену привычным витаминам:

— не забывать о консультации с лечащим врачом для подбора правильной дозировки;

— выбирать проверенных производителей и исключительно сертифицированные товары;

— при перерыве в приеме сбалансировать рацион питания, с акцентом на разнообразие, фрукты и овощи, натуральные растительные масла и морепродукты;

— для профилактики йододефицита добавить в меню йодированную соль.

Президент компании Мейтан Любовь Леванюк в свою очередь рассказала о запуске нового производства в России с целью поддержки разработки алтайских ученых и удовлетворения повышенного спроса на продукцию для здоровья. Цех на Алтае станет первым собственным производством компании. Первая партия товаров поступит в продажу осенью, это будут функциональные продукты на основе натурального алтайского сырья растительного и животного происхождения.

«Проект дорогостоящий, но перспективный, и именно сейчас есть основания для его реализации. Во-первых, собственное производство дает ценовое преимущество. Во-вторых, защищает от того, что наши идеи, продукты, разработанные специально по нашему запросу, появятся в ассортименте других брендов. В-третьих, это вклад в экономику нашей страны», — прокомментировала Леванюк.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, почему не стоит пить витамины «на всякий случай».