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Пилота посадили в тюрьму за ложь в резюме

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Depositphotos

Пилота из Англии посадили в тюрьму после того, как выяснилось, что он солгал в своем резюме, пишет LADBible.

Крейг Батфой, устраиваясь в компанию British Airways, предоставил ложные данные о количестве летных часов и опыте работы. По данным СМИ, таким образом ему удалось получить желаемое место, но обман мужчины в итоге был раскрыт.

28 марта Крейг был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения — он признал себя виновным в четырех пунктах мошенничества. Сторона обвинения, комментируя решение суда, добавила, что честность пилотов и их летные навыки — основа безопасных полетов.

В ходе следствия также выяснилось, что мужчина выдумал, что 1998 года имеет лицензию пилота, кроме того, Крейг предоставил фальшивые документы о прохождении дополнительной летной подготовки.

В авиакомпании сообщили, что пилот был немедленно отстранен от рейсов — пассажирам ничего не угрожает.

Ранее пилот отказался возобновлять полет после аварийной посадки, так как закончилась его смена.

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