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Судью Верховного суда Швеции поймали на краже фрикаделек в магазине

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Судья Верховного суда Швеции украла из магазина фрикадельки и была поймана с поличным, пишет Daily Mail. Женщине пришлось заплатить крупный штраф, а когда новость об этом появилась в СМИ, покинуть свой пост.

Анна-Кристин Линдеблад в канун Рождества была поймана сотрудниками магазина в Стокгольме. Женщина попыталась пронести мимо кассы мясные фрикадельки, ветчину, сосиски и сыр. Ей было предъявлено обвинение в мелкой краже, она признала вину.

По результатам разбирательств Линдеблад была оштрафована на 50 тысяч шведских крон ($5330). Сама Анна-Кристин не объяснила свои мотивы, но, по словам ее адвоката, в последнее время женщина испытывала сильное давление на работе и в личной жизни.

После того, как новость об инциденте начала появляться в СМИ, Линдеблад покинула свой пост, который занимала 20 лет.

Ранее полицейские в Англии поймали грабителя благодаря окурку, брошенному на месте преступления.

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