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Эксперт рассказала, какими винами можно заменить европейские

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Директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб рассказала, какими винами можно заменить европейские в условиях ограничений и задержки поставок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Многие сети переключили внимание на производителей из Краснодарского края и Крыма... Игристые вина российского производства также приближаются по качеству к просекко или каве и при этом выигрывают по цене», — заявила она.

Сологуб посоветовала обратить внимание на чилийские, аргентинские, турецкие вина, а также на крафтовые вина из Армении.

Говоря о крепком алкоголе, эксперт выразила мнение, что на российский рынок будут выходить небольшие производители из Европы, Ближнего Востока и Азии.

Ранее сообщалось, что импорт алкоголя в Россию может уменьшиться примерно на 40% в годовом выражении.

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