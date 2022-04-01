СК обвинил высокопоставленных военных ВСУ в геноциде русскоязычных в Донбассе

Следственный комитет России предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В ведомстве рассказали, что глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Ростове-на-Дону оперативное совещание, в ходе которого затрагивались вопросы расследования «преступлений украинских националистов в ДНР и ЛНР».

В результате российские следователи возбудили 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия было допрошено более 169 тыс. человек, потерпевших насчитывается более 42 тыс.

«В ходе расследования Следственным комитетом постоянно анализируется большой массив документов и иные данные. Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что Бастрыкин распорядился увеличить следственную группу, которая займется расследованием преступлений украинских националистов в Донбассе. В группу вошли эксперты и криминалисты.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовных дел о событиях в Донбассе проанализировать украинские учебники по истории на предмет нацеливания детей на ненависть к России и русскому языку.