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Россиянам рассказали, как распознать продавцов-мошенников в интернете

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Зачастую злоумышленники предлагают заказать одежду от уже недоступных брендов, но не отправляют товары покупателям. Как распознать недобросовестных продавцов на этапе выбора товара и не потерять деньги, рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

По словам эксперта, есть несколько базовых признаков мошенничества.

«Во-первых, принципиально лучшие условия, чем в среднем по рынку: ниже цена, больше возможностей или снятие ограничений. Чаще всего это эмоционально связывает будущую жертву. Во-вторых, чаще всего эти условия действуют ограниченное время. Делается это для того, чтобы не дать человеку времени все обдумать. И третье – всегда требуется предоплата», — сказал он.

Хорошие скидки может дать только большая торговая сеть, добавляет Пермяков. При этом бывают исключения, когда малые предприятия ликвидируются и распродают остатки по низким ценам, но очень редко они опускаются ниже рынка, так как цель такой распродажи — компенсировать убытки.

«Если вы видите сайт или страницу неизвестного магазина в соцсети, который открылся вчера, а цены сильно ниже, чем в крупной торговой сети, то велика вероятность, что это обман», — пояснил эксперт.

Пермяков рекомендует всегда обращать внимание на адрес сайта или оформление аккаунта в соцсети. Дело в том, что мошенники создают «дубли» страниц или специальные промо-аккаунты.

«Если на официальном сайте компании в соответствующем разделе нет информации о промоакции, то это точно мошенники. Также пользователь может позвонить напрямую в компанию и уточнить условия акции», — заключил он.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как не стать жертвой мошенников-гипнотизеров.

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