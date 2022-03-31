В Эстонии за символ «Z» будут штрафовать или арестовывать

Власти Эстонии внесли изменения в уголовный кодекс страны, согласно которым за публичное использование символа «Z» предусмотрен штраф или арест. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

«Правительство одобрило сегодня, 31 марта, и передаст на рассмотрение в парламент изменения к Пенитенциарному кодексу, согласно которым наказанию в качестве проступка будет подлежать использование враждебных символов», — говорится в сообщении.

За публичную демонстрацию такого рода символов будет грозить штраф или арест. При этом за использование предметов с символикой, использование ее в театральных постановках, а также обычное использование буквы «Z» запрету не подлежит.

Если подобное нарушение совершает юридическое лицо, размер штрафа составляет до €32 тыс.

Ранее парламент Латвии в срочном порядке утвердил запрет на проведение 9 Мая мероприятий в честь Дня Победы ближе, чем в 200 м от памятников Советской Армии. Отдельно новые поправки вводят запрет на использования буквы «Z», ставшей символом поддержки российской армии в рамках спецоперации России на Украине. По решению сейма, теперь подобную символику на публичных мероприятиях можно использовать только в случае, если в этом нет цели «оправдания и прославления» действий РФ на украинской территории.