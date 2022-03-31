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В Госдуме призвали правоохранителей заняться случаями продажи лекарств на «Авито»

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В России зафиксированы случаи продажи лекарств через «Авито». За такую торговлю может грозить уголовная ответственность, сообщили в Минздраве РФ. В беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что перепродажа лекарств связана с тем, что некоторые граждане решили заработать на жизненно важных препаратах. Такими случаями должна заниматься полиция, считает он.

«Лекарство — это особый товар. Их продажа может производиться только при наличии особого разрешения, лицензии. То есть их могут продавать только специализированные учреждения — аптеки. Если человек продает их, не получив специального разрешения, то, естественно, он нарушает законодательство. Это может преследоваться как минимум как незаконное предпринимательство. Этим вопросом должны заняться правоохранительные органы. Мы помним, как был ажиотажный спрос на лекарства. Люди накупили их, так как имели намерение незаконного получения прибыли», — сказал депутат.

При этом, по словам Тумусова, у проблемы перепродажи лекарств есть обратная сторона — иногда для человека, нуждающегося в лечении, это единственный способ получить лекарство. Такие случаи нужно урегулировать на законодательном уровне, считает политик.

«Мы понимаем, что кому-то это лекарство необходимо, а у кого-то оно, условно говоря, оказалось лишним. Вот как тут быть? Есть такая проблема. Каким-то образом надо сделать, чтобы это лишнее попадало куда надо. Но этот вопрос очень сложный, он не отрегулирован. Я могу сказать лишь так: люди, не покупайте лекарства впрок», — заключил Тумусов.

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