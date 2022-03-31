Песков посоветовал подвергшимся травле «нацпредателям» обращаться в полицию

Журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с вопросом о том, как Кремль относится к участившимся случаям, когда гражданские активисты рисуют на дверях «Z» и пишут на ней обвинение в «национальном предательстве» жильцам квартир.

«Это хулиганские выходки. Если есть желание, те, ко подвергся этим действиям, могут обратиться к органам правопорядка», — сказал Песков.

На вопрос, должны ли органы реагировать на подобные заявления, пресс-секретарь ответил, что граждане имеют право на обращение, и, в случае поступления подобных заявлений, органы должны соответствующим образом их обрабатывать.

Ранее бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову под дверь подкинули свиную голову, а на дверь наклеили стикер с гербом Украины и надписью «Judensau» (нем. «еврейская свинья», оскорбительное выражение в адрес евреев). Журналист подал в полицию заявление по поводу угроз в его адрес.

Президент России Владимир Путин во время своего выступления о ситуации вокруг России, на фоне проводящейся спецоперации на Украине, заявил, что Запад в желании расколоть Россию будет делать ставку на «пятую колонну», на национал-предателей.