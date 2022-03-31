URA.RU подает в суд на итальянское СМИ La Stampa

Редакция российского информационного агентства URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейковой новости на первой полосе.

Как сообщает российское издание, La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», использовав при этом снимок фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко от 14 марта, на котором изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка.

«Редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление», — говорится в редакционном сообщении URA.RU.