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«Ъ»: Miltenyi Biotec приостановила поставки в РФ оборудования для онкотерапии

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Немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки в Россию технологий и оборудования, применяемого для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на официального дистрибьютора «Биокоммерц» Ивана Чистова.

Отмечается, что сильнее всего это обстоятельство отразится на Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, который по технологиям Miltenyi Biotec проводит CAR-T-терапию среди детей. По информации издания, имеющегося материала в центре осталось на CAR-T-терапию трех-четырех пациентов.

Сообщается, что данная процедура проводится в экспериментальном формате, по решению врачебного консилиума ее назначают пациентам с неизлечимыми формами опухоли, после того как были испробованы все другие варианты. К августу 2021 года НМИЦ провел лечение более 60 пациентов, у 90% из них началась ремиссия.

Также CAR-T-терапию с использованием технологий Miltenyi Biotec проводил петербургский НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова вместе с НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой и Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. И.П. Павлова. В НМИЦ газете сообщили, что проект временно приостановлен из-за логистических трудностей с доставкой оборудования.

Чистов добавил, что Miltenyi Biotec поставляла оборудование и для трансплантации костного мозга.

Ранее в Стоматологической ассоциации России «Газете.Ru» рассказали, какие сложности ждут отрасль, станут ли определенные виды услуг роскошью и возможно ли в этой сфере полное импортозамещение.

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