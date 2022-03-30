Депутат Туров: вхождение Южной Осетии в состав РФ даст республике возможность развиваться

Член комиссии Единой России по международному сотрудничеству, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров прокомментировал заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о возможном присоединении республики к России.

«Это решение дает право на самоопределение, возможность определять и свое будущее, и вектор развития. И для нас это очень важный момент, потому что в 2008 году Россия показала свою позицию по тем границам, по тем «красным линиям» русского мира и начала открыто противостоять вестернизации, давлению объединенного Запада.

Конечно же, это историческое событие. Я думаю, и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим», — сказал Артем Туров.