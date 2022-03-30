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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Российские корреспонденты попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в ЛНР, передает РИА «Новости».

Речь идет о корреспондентах РИА «Новости» и телеканала «Звезда». Отмечается, что никто не пострадал.

Днем ранее газета «Известия» сообщила, что ее корреспондент Родион Северьянов получил ранение в ногу под украинским Мариуполем.

По факту произошедшего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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