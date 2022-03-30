Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово!»

Телеведущая Елена Малышева предоставила «Газете.Ru» комментарий пресс-службы Первого канала, согласно которому программа «Жить здорово!» не выходит временно.

«Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — сказано в сообщении пресс-службы Первого канала.

В последний раз программа, которая обычно выходила по будням, была в эфире 5 марта.

«Коллеги врут», — пояснила Малышева, отвечая на вопрос о правдивости информации о закрытии программы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что Малышева во вторник, 29 марта распустила команду своей авторской программы. Сославшись на изменение сетки вещания она сообщила сотрудникам, что телепрограмма пока не будет выходить до сентября, но не вернется на экраны и осенью.

Программа «Жить здорово!» выходит на Первом канале с августа 2010 года.