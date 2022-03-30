ABC News: западные ученые признали значимость России в мировой науке

Западные ученые выразили обеспокоенность изоляцией российских коллег из-за санкций США и ЕС, сообщает ABC News.

Например, Европейское космическое агентство размышляет над тем, как их марсоход сможет выжить в морозные ночи на Красной планете без российского обогревателя.

Адриан Максворти, профессор лондонского Имперского колледжа, рассказал, что в его исследованиях магнитного поля Земли инструменты российского производства «могут выполнять такие измерения, которые не могут делать другие коммерческие инструменты, сделанные на Западе».

Ученый из Германии Маркус Рекс сказал, что годовая международная миссия, которую он возглавлял в Арктике в 2019-2020 годах, была бы невозможна без мощных российских кораблей.

«Это повредит науке. Просто разложите карту и посмотрите на Арктику. Чрезвычайно сложно проводить значимые исследования в Арктике, если вы игнорируете такую ​​важную вещь, как Россия», — сказал Рекс.

Исследователи ЦЕРНа также выразили надежду, что они не потеряют более 1000 российских ученых, участвующих в экспериментах в европейской организации ядерных исследований.

После начала российской спецоперации на Украине Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.