Историк Звягинцев оценил молодежную политику Украины

Историк, заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев в рамках совместной пресс-конференции «Единой России» и Минпросвещения «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти» прокомментировал нынешнюю молодежную политику Украины.

Он отметил, что идеология молодежной организации нацистской партии в Германии «Гитлерюгенд» — это клишированная модель того, что описано в украинских учебниках сегодня.

«Как начинается у них день? Какой у нас девиз — мы дети Украины, пускай Москва лежит в руинах. Мы завоюем весь мир, смерть москалям. Откуда взято это? С гитлерюгенда! Это Гитлер говорил, что мы должны воспитать молодых людей со звериным взглядом, которым покорится весь мир. Мы это забыли. И мы сейчас должны об этом напомнить», — пояснил писатель.

Звягинцев добавил, что современные украинские учебники просто искажают реальную действительность. «Я знаю фундаментальную науку, которую преподавали нам в советских вузах, и которая является доминирующей и по сей день. То, что написано в украинских учебниках по истории — провинциальное повествование о некой истории», — отметил он.

По его словам, сейчас в мире наблюдается нравственный кризис памяти поколений. История переписывается не только на Украине.

«Историческая память в науке рассматривается как достаточно мощный регулятор общественных отношений. В 1990х годах, когда распадался Советский союз, историческая память на Украине была подтасована. Вместо настоящих маяков, туда завели блуждающие огни. Самое страшное, что ставка была сделана на низкие истины. Произошло обесчеловечение страны», — сказал Звягинцев.