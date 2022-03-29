Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Свердловской области фура с пивом протаранила грузовик с пельменями 12:14
Элджей попал в ДТП в Дубае 12:10
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей рассказала, что стало поводом для группового избиения школьницы... 11:33

Россияне списали 13 млрд бонусов от СберСпасибо на покупки в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С начала 2022 года клиенты программы лояльности СберСпасибо списали 13 миллиардов бонусов, сообщает пресс-служба банка. Люди использовали их для покупки техники и электроники, лекарств, продуктов питания, бытовой химии и других товаров.

Самые популярные спецпредложения по списанию бонусов на различные товары и услуги в сервисах и магазинах партнеров выделены в отдельную подборку.

«В этом году мы наблюдали рост списания бонусов еще в январе, динамика наблюдается и сейчас. Для сравнения: с 1 января по 15 марта 2021 года клиенты СберСпасибо списали восемь миллиардов бонусов, а в 2022 году за этот же период — 13 миллиардов.

Это отлично демонстрирует тот факт, что наши участники выгодно используют бонусы при покупках и значительно экономят «живые» деньги, а также копят еще больше бонусов и находят им выгодное применение.

На фоне повышенного спроса мы наблюдаем и рост активности наших клиентов в программе лояльности, и нас неизменно радует тот факт, что мы помогаем в такое непростое время получить выгоду от покупок.

Большинство наших участников проявляют уверенную финансовую грамотность: стали активнее вовлекаться в акционные предложения, обменивают бонусы на скидки у партнеров, списывают на покупки продуктов первой необходимости, услуги и переводят бонусы на добрые дела, помогая благотворительным фондам.

Мы бесконечно благодарим каждого участника СберСпасибо за доверие и вовлечение, будем стараться и дальше предлагать им максимально выгодные предложения с бонусами», — сказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Участники программы могут покрыть до 99% стоимости покупок с помощью бонусов. Так, можно выбрать товары первой необходимости, технику и электронику, одежду, строительные и отделочные материалы на мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет, заказать продукты из СберМаркета, медикаменты и косметику — в СБЕР ЕАПТЕКЕ, готовую еду — в сервисе Delivery Club, оформить подписку СберПрайм и многое другое. Кроме того, россияне стали чаще обменивать бонусы на промокоды лотерейных билетов и использовать их при покупке авиабилетов и бронировании отелей по России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть