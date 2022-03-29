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В возрасте 85 лет скончался известный фотожурналист Дирк Холстед

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Michael A. W. Evans/Global Look Press

В возрасте 85 лет ушел из жизни известный американский фотожурналист Дирк Холстед, который за свою карьеру вел хронику первого и заключительного этапов войны во Вьетнаме, а позднее запечатлел попытку убийства Рональда Рейгана. Об этом сообщает Washington Post.

Он скончался 25 марта в больнице недалеко от своего дома в Бокете, Панама. По словам его сестры Энн Макферсон, причиной его кончины стал инсульт.

Холстед родился 24 декабря 1936 года в Хантингтоне и вырос в Бедфорде, штат Нью-Йорк. Его отец был изобретателем, который добился значительных успехов в области телевидения и стереофонического звука. Его мать была менеджером по рекламе.

Работать фотожурналистом Холстед начал еще в подростковом возрасте. Большую часть своей карьеры он провел в информационном агентстве United Press International, а затем в журнале Time, который поместил на обложку около 50 его фотографий — больше, чем любого другого фотографа.

В 1965 году Холстед снимал прибытие американских войск во Вьетнам, а в 1975 году, уже работая в Time, он фотографировал вывод американских войск из Сайгона. Тогда ему удалось запечатлеть отчаянные попытки вьетнамских граждан забраться на борт переполненных американских вертолетов и бежать из страны на лодке. Сам фотограф улетел на одном из последних вертолетов.

Позднее он вел хронику Белого дома для Time и сопровождал многих американских президентов. В том числе ему удалось снять покушение на экс-президента США Рональда Рейгана.

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