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В Москве 29 марта ожидаются небольшие осадки и до +3°C

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Во вторник, 29 марта, в столице ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха составит от +1 до +3°C.

Также синоптики прогнозируют гололедицу и северо-западный ветер с порывами 5–10 м/с, местами до 15 м/с. В связи с этим в Москве объявлен желтый уровень опасности.

Ночью столбики термометров опустятся до -6..-4°C, а ветер усилится до 6–11 м/c.

Метеорологическое бюро «Фобос» прогнозирует, что тепло в Центральную Россию придет не раньше второй половины апреля. Всю ближайшую неделю жителей региона ожидают снег, мокрый снег и дождь. Больше всего осадков, по предварительным данным, выпадет 31 марта и 1 апреля.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в течение недели жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки, однако количество снега сейчас намного ниже нормы. Он также предупредил о низком атмосферном давлении, которое сказывается на метеозависимых людях.

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Погода в Москве
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