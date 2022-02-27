В России за сутки госпитализировали 7 742 больных c COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было госпитализировано7 742 зараженных SARS-CoV-2. Об этом пишут в Telegram-канале штаба.

В сообщении также приводится число новых выявленных больных COVID-19 — 116 093 человека, число выздоровевших — 137 596 и число умерших — 769.

В штабе отметили, что в сравнении с предыдущим днем количество госпитализированных уменьшилось на 46%.

Общее число выявленных случаев заражения возросло до 16 291 116, число выздоровевших — до 13 458 910, передает ТАСС.

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