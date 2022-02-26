Еще одна страна Европы закроет воздушное пространство для самолетов РФ

Власти Словении решили запретить полеты в воздушном пространстве страны самолетам, которые зарегистрированы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на словенское правительство.

«Правительство приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словения воздушным судам, зарегистрированным в Российской Федерации, и операторам со штаб-квартирами в Российской Федерации, которым компетентный орган Российской Федерации выдал лицензию <…>», — сказано в сообщении.

Ранее Литва объявила о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. Аналогичное решение приняла Румыния — страна закроет воздушное пространство для России до конца дня.

Латвия также планирует в скором времени закрыть воздушное пространство республики для самолетов российских авиакомпаний. Точных сроков, когда закроется воздушное пространство для авиалайнеров РФ, пока нет. Также известно, что Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России.

До этого Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. Также известно, что Чехия, Болгария и Польша ввели ограничение на полеты в воздушном пространстве для самолетов РФ с 24 февраля.

В Минтрансе РФ заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе закрытия авиасообщения.