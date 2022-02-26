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#Операция на Украине #Коронавирус
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Ростуризм опубликовал памятку для россиян, находящихся за границей

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Ростуризм рекомендовал находящимся за границей россиянам зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что туристам необходимо обратиться к туроператорам для построения маршрута возвращения. Путешествующим самостоятельно нужно обратиться в представительства авиакомпаний и консульства России в зарубежных государствах.

«В настоящее время Минтрансом РФ ведется работа по организации дополнительных железнодорожных, автобусных и авиамаршрутов», — добавили в Ростуризме.

Ранее глава минэкономики Эстонии Таави Аас заявил, что страна закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

До этого чешский министр транспорта Мартин Кубка анонсировал запрет полетов российских гражданских самолетов в небе над республикой в ответ на военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Ограничение начнет действовать с субботы, 25 февраля. Оно предполагает запрет связанным с российскими перевозчиками бортам взлетать и садиться в чешских аэропортах, а также летать над территорией Чехии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о поручении правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиаперевозчиков.

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