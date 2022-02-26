В коттедже под Петербургом нашли мертвым топ-менеджера «Газпрома»

В элитном коттеджном поселке Ленинское под Санкт-Петербургом нашли мертвым заместителя гендиректора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что информация о найденном теле мужчины поступила в полицию 25 февраля. Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, то мужчина покончил с собой. Рядом с его телом лежала записка.

В погибшем опознали 61-летнего Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности

Прежде он работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», которая занималась экспортом и транспортировкой топлива в несколько российских регионов.

В январе в этом же поселке 60-летний топ-менеджер «Газпрома» Леонид Ш., также ранее трудившийся в «Газпром Трансгазе», покончил с собой и оставил предсмертную записку.