В Донецке произошел новый взрыв

Корреспондент РИА «Новости» сообщил о новом взрыве в Донецке.

Инцидент произошел около 20.40. В настоящее время в центральной части города не заметно возгораний или дыма. Детали произошедшего выясняются.

Ранее в городе уже произошли несколько взрывов. Так, взрывное устройство сработало на территории телецентра в Донецке. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

До этого неизвестные совершили попытку покушения на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова, сообщили в Министерстве госбезопасности республики. В результате двух взрывов минно-взрывную травму получил местный житель, сам Кононов не пострадал. Только за последнюю неделю в Донбассе организовано не менее шести покушений.

Также сообщалось о мощном взрыве у здания дома правительства ДНР. Взорвавшийся автомобиль принадлежал главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову, он не пострадал.