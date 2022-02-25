Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Си Цзиньпин прокомментировал российскую военную операцию на Украине 17:12
Канцлер Австрии Нехаммер: ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет... 17:09
Финляндия может отказаться от участия в «Евровидении» из-за России 17:06
В ДНР назвали количество жертв конфликта в Донбассе 17:04
FIS отменила все этапы Кубка мира в России 17:02
Польша закрывает небо для российских авиакомпаний 17:01
В Амазонии обнаружили подземную лягушку с носом как у тапира 16:58
Отключение РФ от SWIFT не вошло в список санкций против России 16:58
Россия передала Франции доказательства военных преступлений Киева в Донбассе 16:56
В Раде потребовали от Зеленского начать переговоры о прекращении огня 16:52

В Черном море обстреляли судно под флагом Молдавии и с российским экипажем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «Можем объяснить»

В пятницу, 25 февраля, танкер-химовоз, шедший под молдавским флагом, подвергся обстрелу в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на Морское агентство Молдавии.

Как сообщается, находившийся в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) танкер Millenial Spirit был поражен снарядом.

По информации агентства, на борту судна произошел пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены. Экипаж, состоящий из граждан России, покинул танкер в спасательных жилетах.

В настоящее время близлежащие корабли ведут спасательные работы.

Про стрелявшую сторону информация не приводится.

Ранее стало известно, что моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция». Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.

После этого вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты направился в район происшествия. В Минобороны РФ рассказали, что пираты покинули судно, как только появился вертолет. Он облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

Все новости на тему:
Происшествия с россиянами за рубежом
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть