В Черном море обстреляли судно под флагом Молдавии и с российским экипажем

В пятницу, 25 февраля, танкер-химовоз, шедший под молдавским флагом, подвергся обстрелу в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на Морское агентство Молдавии.

Как сообщается, находившийся в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) танкер Millenial Spirit был поражен снарядом.

По информации агентства, на борту судна произошел пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены. Экипаж, состоящий из граждан России, покинул танкер в спасательных жилетах.

В настоящее время близлежащие корабли ведут спасательные работы.

Про стрелявшую сторону информация не приводится.

Ранее стало известно, что моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция». Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.

После этого вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты направился в район происшествия. В Минобороны РФ рассказали, что пираты покинули судно, как только появился вертолет. Он облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.