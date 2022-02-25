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Первый поезд с 266 жителями ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область

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Kacper Pempel/Reuters

Первый поезд в Самарскую область доставил 266 человек, которые были эвакуированы из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что состав прибыл в Тольятти в 01:35 мск.

Прибывших направят в пункты размещения: санаторий «Колос» (Кинель-Черкасский район), лагерь «Космос-2» (Красноярский район), база отдыха «Волжанка» (поселок Волжский) и база отдыха «Дубки» (Самара, улица Демократическая).

Жителям Донбасса помогут решить организационные вопросы, проведут ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, окажут юридическую помощь.

Переселенцев обеспечат мобильной связью и бесплатным интернетом.

23 февраля сообщалось, что более 100 тысяч беженцев с Донбасса пересекли границу с Россией.

Свыше 775 тыс. жителей Донбасса обратились и получили гражданство России. Около 110 тыс. человек подали заявления на получение российских паспортов, и они в процессе оформления.

18 февраля руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Вскоре еще ряд российских регионов заявили о готовности принять и разместить беженцев.

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