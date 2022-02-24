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Роскомнадзор обвинил Facebook в цензуре российских СМИ

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Социальная сеть Facebook 24 февраля подвергла цензуре материалы четырех российских СМИ и ввела технические ограничения на их поисковую выдачу для уменьшения аудитории. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«24 февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал «Звезда», информационное агентство «РИА Новости», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру») администрацией социальной сети Facebook были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций. Так, администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подобные действия площадка объяснила нарушениями правил сообщества. В Роскомнадзоре подчеркнули, что такие ограничения «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

Ведомство направило администрации социальной сети официальное письмо с требованием снять блокировку и объяснить причину наложенных санкций.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал возросшее количество случаев распространения «непроверенной и недостоверной» информации в связи с эскалацией боевых действий на Украине. В ведомстве подчеркнули, что редакции СМИ при освещении событий в ДНР и ЛНР обязаны использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников.

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