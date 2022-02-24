Белорусский МИД обратился к гражданам на Украине

МИД Белоруссии обратился к гражданам страны с призывом немедленно покинуть территорию Украины, сообщает агентство «БелТА».

«Гражданам Беларуси, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны», — указано в сообщении.

Кроме того, уточняется, что белорусское посольство и консульства в украинских городах будут переведены на круглосуточный режим работы и будут поддерживать находящихся на Украине белорусских граждан.

«Настоятельная просьба гражданам Беларуси, находящимся на территории Украины, установить и поддерживать контакт с белорусскими дипломатами. По мере возможности будет оказываться помощь в эвакуации, а также иное содействие по необходимости», — указано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка по периметру южных и западных границ Белоруссии изменилась.