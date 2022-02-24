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Росавиация приостановила работу аэропортов на юге России

Росавиация ввела ограничения на полеты из 12 аэропортов на юге России до 2 марта

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Росавиация приостановила работы 12 аэропортов на юге России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что введены ограничения на полеты в связи с осложнением ситуации на Украине, они будут действовать с 24 февраля до 03.45 мск 02 марта 2022 года.

Речь идет об аэропортах в следующих городах: Ростов-на-Дону («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Кроме того, российские авиационные власти настоятельно рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим не приезжать в аэропорты.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации.

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