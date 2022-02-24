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Юрист объяснил, как можно не платить кредит за бывшего супруга

Юрист Гусятников: кредит за экс-супруга можно не платить при трате денег в личных целях

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Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, что долг по кредиту одного из супругов можно разделить на двоих, если будет доказано, что деньги пошли на общее благо. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В качестве примера она привела случаи, если супруги приобрели холодильник, которым вместе пользовались, либо квартиру, где оба жили. В иных случаях, например, если деньги пошли на приобретение смартфона, которым пользовался только один из супругов, долги остаются только тому, кому досталось устройство.

«Доказать, что имущество, которым супруги пользовались совместно, является чьей-либо личной собственностью и отвечать по долгам на это имущество должен кто-то один, довольно сложно, поскольку инициатива (согласие) другого супруга на приобретение долга в такой ситуации будет предполагаться», — рассказал Гусятников.

Ранее ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «СЕНАТОР» Юрий Захаров заявил, что зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий по месту регистрации россиянин имеет право не оплачивать услуги за вывоз мусора.

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