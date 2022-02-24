Летевшая в командировку врач спасла жизнь пассажирке самолета

Врач из Санкт-Петербурга Ирина Кузнецова во время перелета в Биробиджан спасла жизнь пассажирке. Об этом сообщается на странице в Instagram департамента здравоохранения правительства ЕАО.

Кузнецова — профессор СПБГПМУ, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии. Из-за отсутствия прямых рейсов она летела «на перекладных» в командировку в Биробиджан — из Санкт-Петербурга в Красноярск.

Через два часа после начала полета к пассажирам по громкой связи обратился бортпроводник: 50-летней женщине стало плохо, у нее начались проблемы с дыханием. Выяснилось, что пассажирка недавно переболела COVID-19 — на борту она начала задыхаться, у нее резко понизилось давление и началась паническая атака. Врач вместе с бортпроводниками оказали ей помощь — состояние удалось стабилизировать.

«Я детский анестезиолог, мне часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда родителям становится плохо, в то время как дети проходят лечение в отделении реанимации. Из-за переживаний нередко бывают панические атаки с затруднением дыхания — для меня это знакомая ситуация», – рассказала Кузнецова.

В аэропорту Красноярска пострадавшую ждала бригада скорой помощи.

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