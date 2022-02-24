Врач Давыдов рассказал, как не надо лечить рак

Человек, который столкнулся с онкологическим диагнозом, часто пребывает в растерянности или панике. На этом фоне вообще отказывается от лечения, а кто-то начинает искать чудо-средства, которые исцелят от всех болезней, рассказал «Газете.Ru» д.м.н., член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.

Самое главное, что следует запомнить тому, кому поставлен диагноз онкологическое заболевание – не стоит отчаиваться, в то же время, не стоит верить в чудо, надо запомнить, что злокачественные опухоли поддаются лечению, во многих случаях успешно, но только методами традиционными, консервативными.

«Если вам предлагают принципиально новые методы лечения, которые не используются вашими врачами, и они о них даже не слышали – это повод насторожиться. Чаще всего подобные схемы не являются мошенническими – в них используются вполне традиционные способы и схемы лечения, только они могут по-другому называться. К сожалению, лечение онкологических заболеваний – это очень прибыльный бизнес, поэтому возникает соблазн заработать денег на людях, которые находятся в отчаянном положении», — сказал он.

Достаточно часто недобросовестные клиники или врачи обещают выздоровление там, где его не может быть, дают более позитивный прогноз, оперируют сложными названиями и терминами, настаивают на том, что надо непременно ехать на лечение за границу, апеллируя к тому, что в России нельзя получить качественную медицинскую помощь.

«Бывает, что люди сами рады обманываться, если им дают хоть какую-то надежду. Например, была одна пациентка — молодая женщина 30 лет с диагнозом рак молочной железы. Опухоль нашли поздно, прогноз был не самый лучший. После постановки диагноза она прожила пять лет. На последних этапах лечения, когда мы сказали, что ничего уже не сможем сделать, для того, чтобы изменить ситуацию, ее мать отказывалась верить и повезла дочь за границу, где ей пообещали не просто продление жизни, а выздоровление», — отметил Давыдов.

В итоге пациентка прожила еще три месяца и перенесла за это время три операции. В общей сложности лечение за границей обошлось семье в несколько млн рублей.

Такие случаи не редкость, поэтому при лечении онкологических заболеваний надо стремится к тому, чтобы сохранять адекватность восприятия иначе очень легко попасть в руки не только недобросовестных докторов, но и настоящих мошенников: гадалок, шаманов, энерготерапетов, производителей БАДов, которые обещают чудесное исцеление от рака и так далее. Тоже самое относится и к народной медицине, всевозможным «противораковым» диетам и тому подобным.

«Самая большая опасность в данном случае заключается не в том, что люди отдают им свои деньги, а в том, что они могут потерять драгоценное время. Злокачественные опухоли могут протекать стремительно, после обнаружения новобразования лечение нужно начинать немедленно, даже если мы говорим о последних стадиях, это позволит в каких-то случаях победить болезнь, в каких-то значительно продлить срок и улучшить качество жизни. К сожалению, рак нельзя победить ни отварами, ни примочками, ни изменением образа питания», — заключил онколог.