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Россиянки рассказали, когда впервые начали пользоваться косметикой

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Каждая вторая россиянка впервые воспользовалась косметикой до 13 лет, следует из исследования онлайн-ритейлера Самокат, поступившего в «Газету.Ru».

Более трети россиянок познакомились с косметикой с 13 до 15 лет. Еще 8% — с 15 до 18 лет. Большинство девушек начали свой бьюти-опыт с помады (39%). Около четверти — тушью для ресниц (23%), а 16% — тенями для глаз. Причем 31% женщин признались, что первую косметику втайне взяли у кого-то из родных.

Раньше остальных начали краситься москвички. В столице 66% опрошенных впервые воспользовались косметикой до 13 лет. На втором месте оказались девушки из Тюмени (60%). Завершают тройку ростовчанки с 44%. А вот позже других начали краситься жительницы Волгограда. Около трети опрошенных признались, что впервые воспользовались косметикой уже после 18 лет (30%).

Россиянки отметили, что стали чаще покупать косметику онлайн. Треть опрошенных делают онлайн-заказы каждый месяц. Причем каждая вторая готова ежемесячно тратить на косметику до 5 тысяч рублей в месяц, а 15% — закладывают на бьюти-средства бюджет до 10 тысяч рублей.

Самыми востребованными как в уходовой косметике (28%), так и в декоративной оказались масс-маркет бренды (42%). На втором по популярности месте среди уходовых средств профессиональная косметика (26%), а среди декоративных — премиум-бренды (33%). Аптечную и люксовую уходовую косметику выбирает каждая пятая опрошенная женщина. Около четверти предпочитают профессиональную декоративную косметику (23%).

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