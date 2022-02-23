Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Евросоюз наложил санкции на Фетисова, Шипулина и ряд других деятелей спорта 22:25
США ввели санкции против компании-оператора «Северного потока — 2» 22:16
В ЛНР заявили о гибели военнослужащего в результате украинского обстрела 22:10
Пушилин призвал ВС Украины покинуть территорию ДНР 21:59
Психолог Воргуль дала советы, как не стать жертвой мошенников-гипнотизеров 21:55
В Германии заявили, что отключение РФ от SWIFT стало бы слишком радикальным шагом 21:48
Украина усиливает охрану Мариуполя 21:47
В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» не остановлен окончательно 21:42
Третьяк: лечение Амирова обеспечивает «Торонто», мы находимся на связи... 21:32
В США Овечкина назвали главным претендентом на приз самому ценному игроку НХЛ 21:27

Россияне смогут посещать Италию без карантина с 1 марта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Италия с 1 марта отменяет карантин для прибывающих туристов из неевропейских стран. Россияне смогут посещать эту страну, сделав тест на коронавирус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительственных структурах Италии.

По словам собеседника агентства, российские туристы, если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, должны будут делать тесты, чтобы получить green pass для посещения общественных мест.

Он отметил, что новые постановления итальянского Минздрава говорят о том, что неевропейские граждане будут следовать тем же правилам, что и путешественники из ЕС.

Ранее сообщалось, что российские туристы, вакцинированные препаратом «Спутник V», с 4 февраля могут посещать индонезийский остров Бали.

Израиль также упростил процедуру въезда в страну для вакцинированных «Спутником V». Привитые туристы должны будут получить положительный тест на наличие антител, сделанный в России в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. Такие граждане смогут заранее подать все необходимые документы на сайте израильского минздрава и получить зеленый сертификат еще до вылета в страну.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть