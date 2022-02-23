Россияне смогут посещать Италию без карантина с 1 марта

Италия с 1 марта отменяет карантин для прибывающих туристов из неевропейских стран. Россияне смогут посещать эту страну, сделав тест на коронавирус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительственных структурах Италии.

По словам собеседника агентства, российские туристы, если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, должны будут делать тесты, чтобы получить green pass для посещения общественных мест.

Он отметил, что новые постановления итальянского Минздрава говорят о том, что неевропейские граждане будут следовать тем же правилам, что и путешественники из ЕС.

Ранее сообщалось, что российские туристы, вакцинированные препаратом «Спутник V», с 4 февраля могут посещать индонезийский остров Бали.

Израиль также упростил процедуру въезда в страну для вакцинированных «Спутником V». Привитые туристы должны будут получить положительный тест на наличие антител, сделанный в России в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. Такие граждане смогут заранее подать все необходимые документы на сайте израильского минздрава и получить зеленый сертификат еще до вылета в страну.