СК привлечет военных чинов Украины к ответственности за преступления в Донбассе

Следственный комитет России заявил, что у него есть доказательства причастности к военным преступлениям на территории ЛНР и ДНР бывших и нынешних военных чинов Украины. Об этом сообщается на сайте СК.

По информации ведомства, с 2014 года в результате обстрелов территории республик погибло более 2,6 тыс. мирных жителей и разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры.

«Практически ежедневно нам поступает информация о гибели людей от украинских снарядов. Украинские силовики даже не гнушаются обстрелами школ, больниц, детских садов. Умысел на убийство жителей Донбасса очевиден», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что СК возбудил более 400 уголовных дел и установил причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины.

Ранее в Луганске произошел новый взрыв – теперь возле троллейбусного депо. Власти ЛНР назвали произошедшее террористическим актом. Подробности инцидента пока неизвестны, о пострадавших не сообщается. Позавчера «терактом» и «покушением» назвали взрыв автомобиля, случившийся рядом с машиной представителя ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко. Были и другие «теракты», но в них никто не пострадал — кроме, предположительно, трех человек на трассе в Горловку.