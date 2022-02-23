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Очевидица массовой драки мигрантов в Рязани: «Они себя уже считают хозяевами города»

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Кадр из видео/rzn_city/Vk.com

Жительница Рязани Ирина, ставшая очевидицей массовой драки мигрантов, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что полиция не успевает вмешиваться в подобные драки, потому что приезжие сразу разбегаются. По ее словам, мигранты мешают жителям города, поскольку «оскорбляют женщин и стариков».

«Саму драку вчера не видела, а как разбегались. В другие дни видела их драки, они тут очень часто бывают. Их же забирают и привозят с работы от магазина «Пятерочка». Полиция приезжает, но они разбегаются, увидев машину полиции. Не один раз приезжала миграционная служба, заберут несколько человек — и всё. Дня 2-3 никого, а потом опять начинают возить на работу. Машина в 5-6 утра ждет их за магазином. Вчера видела, как полиция приехала, мои окна выходят на магазин «Пятерочка». Они разбегались во все стороны с криками. Еще как (мешают жителям — прим. «Газеты.Ru»), они же себя уже считают хозяевами города. Вечером страшно выйти на улицу, они хамят, оскорбляют женщин и стариков. За детей и внуков страшно», — сказала она.

Ранее свидетель драки выложил в одно из сообществ Рязани в социальной сети «ВКонтакте» видео драки мигрантов. «Массовая драка. Остановка «Рязанская таможня» Второй день подряд происходит стычка, лица «неславянской» национальности», — написал пользователь.

Как сообщили в региональном УМВД, личности участников драки установлены, проводится проверка обстоятельств инцидента.

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