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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Италия отменила карантин по COVID-19 для туристов из неевропейских стран

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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что с 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба минздрава в Twitter.

«С 1 марта для прибывающих из всех стран, не входящих в ЕС, будут действовать те же правила, что и для европейских стран.
Для въезда в Италию достаточно будет свидетельства о вакцинации, свидетельства о выздоровлении [после COVID-19] или отрицательный тест», — говорится в сообщении.

Как сообщили в минздраве Италии, эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, а заболеваемость COVID-19 снижается. По последним данным, в стране за сутки зафиксировано 60 029 новых случаев заражения коронавирусом, 89 993 человека выздоровели, 322 — скончались.

Ранее правительство Италии постановило, что привитые любым препаратом от коронавируса, в том числе не получившим сертификацию в ЕС, получат доступ по результату простого теста на COVID-19 к любым услугам в стране, в том числе в гостиницы, культурные заведения и общепит.

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Коронавирус 2019-nCoV
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