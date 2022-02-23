Эксперт Федонина назвала главные ошибки россиян при изучении английского языка

Несмотря на популярность английского языка, многие сталкиваются со сложностями при его изучении, рассказала «Газете.Ru» преподаватель английского языка и эксперт сервиса СберУслуги Кристина Федонина.

Первая ошибка — заучивать, но не понимать. Во многом привычка заучивать материал пришла из советской школьной программы, но заучивание работает только в исключительных случаях.

«Знать правила важно, но еще важнее их понимать: зачем они нужны, какая в них логика. Кстати, у английского и русского есть много общего. Например, в русском тоже есть совершенный вид глагола, который соответствует английскому Past Perfect, поэтому при изучении иностранного языка следует разбираться и в родном. Однако нельзя переносить логику русского языка в английский. А новые слова лучше сразу запоминать в контексте, придумывать с ними предложения, чтобы они заработали в речи», — сказала она.

Следующий неправильный ход — думать на русском, говорить на английском. Часто, когда студенты начинают изучать язык, они думают на русском и пытаются дословно перевести свою мысль на английский.

«Чтобы избежать этой ошибки, важно абстрагироваться от формул русского языка и перестроить себя на волну английского. Кроме того, чтобы быстрее понять и почувствовать структуру английского важно развивать языковое чутье», — отметила Федонина.

Еще одна распространенная ошибка в изучении иностранного языка — отсутствие практики.

«Для получения языковой практики английский нужно интегрировать в ежедневную рутину: смотрите кино и сериалы в оригинале, читайте новости иностранной прессы, ведите списки дел на английском. Разговорную практику можно получать на уроках с преподавателем или в языковых клубах», — добавила эксперт сервиса.

Кроме того, большинство россиян не хотят работать над произношением. Часто изучение английского останавливается на знании грамматики и лексики, а работа над акцентом остается за скобками.

«Если мы натренировали слух и можем понимать все, то носители не всегда могут уловить смысл наших слов из-за сильного акцента, а иногда неправильное произношение может привести и к курьезным ситуациям», — уточнила собеседник издания.

Также студенты сталкиваются с боязнью допускать ошибки в письменной, а тем более в разговорной речи. Также россияне зачастую слишком полагаются на силу онлайн-переводчиков.

«При живом общении переводчик оказывается уже не таким полезным хотя бы потому, что люди не всегда готовы ждать, когда вы найдете нужную фразу или слово. Кроме того, слово, которое покажет вам переводчик, может сильно отличаться по смыслу от контекста и ввести собеседника в ступор. Поэтому важно изучать язык по темам, где вы сразу изучаете необходимую лексику», — заключила эксперт СберУслуги.