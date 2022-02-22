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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Боррель удалил твит о запрете на шоппинг в Милане для депутатов Госдумы

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил твит о запрете на шоппинг в Милане и вечеринок в Сен-Тропе для депутатов Госдумы.

Ранее он объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц. По его словам, это решение удалось согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов ЕС. Боррель признал, что санкции не имеют волшебного действия, но являются «болезненными».

«Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и алмазов в Антверпене. И это первый шаг», — кратко охарактеризовал санкции Боррель на своей странице в Twitter.

Позже это сообщение пропало из подтвержденного аккаунта представителя ЕС. При этом в ветке осталось два из четырех твитов, пронумерованных как 1/4 и 2/4.

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов, Германия останавливает сертификацию (и запуск) «Северного потока — 2», а Евросоюз вносит в черный список 351 российского депутата — то есть всех, кто просил у президента Путина признать независимость ДНР и ЛНР. А Соединенные Штаты вводят рестрикции в отношении суверенного долга РФ и «российских элит». Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» не оценивают ситуацию с санкциями как «фатальную».

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