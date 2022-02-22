Мама избитой в Копейске третьеклассницы пожаловалась, что в школе хотели «замять» инцидент

В городе Копейск Челябинской области ученики третьего класса избили одноклассницу до потери сознания и оставили лежать на улице. Ее мать Анастасия в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что классный руководитель дочери не сообщила ей об инциденте, а в школе хотели «замять» ситуацию.



«На следующий день после инцидента я пришла в школу посмотреть видео, потом нас собрали в кабинете, заместитель по работе с детьми, наш классный руководитель и директор. Намекали на то, что это очень хорошие мальчики, раньше никто не обращался из родителей по поводу того, что они кого-то цепляют. Говорили, что они отличники, во всех олимпиадах участвуют, зачем портить жизнь детям, не надо их ставить на учет, что мне это даст. Директор сказал, конечно, что не может нас ни уговаривать, ни заставлять, но добавил: «вы взрослая женщина, у вас есть дети, подумайте, стоит ли мальчикам сейчас портить жизнь, вам все равно это ничего не даст». Это единственное, о чем со мной говорили. Я думала, мне школа поможет разобраться с родителями, школа наоборот очень сильно хотела бы замять это все», — сказала она.

По словам Анастасии, в больнице у ребенка диагностировали сотрясение мозга, девочка практически ничего не помнит.

«Зафиксировали сотрясение мозга, ушиб скуловой части, кровоподтек. Первые дни у нее постоянно голова болела, постоянно на анальгетиках, на нурофене, сейчас уже легче. По ее словам, ее просто ударили, и у нее все потемнело, больше она ничего не помнит. Она рассказала, с чего все началось и потом, пока она лежала, сказала, что помнит, как ей сказали, что она сдохла, и разбежались. Помнит, что потом ее кто-то из взрослых, мы так понимаем, что это учительница какая-то была, подняла, спросила, что случилось, и отправила ее домой одну. Нам об инциденте никто не сообщил», — пояснила она.

Анастасия добавила, что после инцидента классный руководитель ее дочери назвала информацию об инциденте клеветой, хотя, по словам женщины, многие ученики ранее жаловались на одноклассников. Она подчеркнула, что хочет добиться для мальчиков наказания.

«Классный руководитель вышла из нашего родительского чата в ватсап, написала, что больше не может читать этот бред, это все ложь, половина из того, что здесь сказано – это клевета. Хотя изначально со всем соглашалась. Когда я чат начала читать, там многие родители писали, что их дети жаловались на этих ребят. А сейчас уже пишут, что у них очень хорошая учительница, и уже на самом деле никто не жаловался. Я не против учительницы лично, я просто хочу, чтобы все ответили по закону. Я жду для мальчиков работы психолога, чтобы они стояли на учете, чтобы с ними работали ПДН, проверка семьи, как этих мальчиков воспитывают. Я естественно хочу, чтобы мальчики не остались безнаказанными. Я не хочу, чтобы дальше они думали, что им можно все делать», — заключила она.

Ранее мама девочки опубликовала в социальных сетях видео и пожаловалась на избиение дочери. На кадрах видно, как несколько учеников, предположительно третьеклассников, подбегают к однокласснице и начинают ее избивать. Когда ребенок упал и потерял сознание, один из нападавших попрыгал у нее на голове, после чего они ушли.