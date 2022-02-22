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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Иностранцы смогут получить COVID-сертификат по результатам теста на антитела

Роспотребнадзор: иностранцы смогут получить COVID-сертификат по антителам

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Иностранные граждане смогут получить COVID-сертификат по результатам теста на антитела. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг»… вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19», — говорится в документе.

Сертификат автоматически будет сформирован на русском и английском языках.

21 февраля стало известно, что россиянам ковид-сертификат можно будет получить по результатам теста на антитела. Срок действия ковид-сертификата, полученного на основании результатов теста на антитела к коронавирусу, составит 6 месяцев. Для получения сертификата нет требований об уровне антител к коронавирусу, достаточно, чтобы антитела были.

Сертификат будет сформирован единоразово при наличии на Едином портале госуслуг информации о результатах проведенного теста на антитела к COVID-19 не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть сделан в любой лицензированной лаборатории.

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