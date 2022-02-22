Полицейский из Омска впал в кому, а через неделю его уволили

Около двух недель назад в одну из больниц Омска доставили местного жителя с признаками отравления неизвестным веществом. Как пишет интернет-портал Om1.ru, пострадавшим оказался 30-летний сотрудник уголовного розыска городского отдела полиции.

По информации источника, в результате отравления мужчина впал в кому. Издание утверждает, что причиной отравления могли стать наркотические вещества, однако в полиции настаивают, что запрещенных веществ в организме сотрудника обнаружено не было.

Несмотря на это, спустя неделю оперативник был уволен из правоохранительных органов. В настоящий момент, как известно, он уже вышел из комы.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии полицейский дал пистолет другу, а тот случайно застрелился.