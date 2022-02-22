В Санкт-Петербурге дворник и прохожий спасли провалившегося под лед ребенка

В Санкт-Петербурге в одно из медицинских учреждений госпитализирован 10-летний ребенок, провалившийся под лед.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в районе улицы Русановской на реке Уткина Заводь. Мальчик провалился под лед и начал тонуть, однако на помощь ему подоспели случайный прохожий и дворник.

«Ребенка передали скорой помощи, в тяжелом состоянии он госпитализирован и помещен в реанимацию», — заявил источник издания.

Ранее сообщалось, что в Москве-реке спасатели обнаружили тело утонувшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Его искали две недели.