В Россию эвакуировали около 70 тысяч беженцев из Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в страну были эвакуированы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР около 70 тысяч беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе последней эскалации было выпущено до 1600 снарядов.

«На территорию республик проникло несколько диверсионных групп, совершивших или попытавшихся совершить подрывы объектов критической инфраструктуры. Как я уже сказал, имеются жертвы среди мирного населения, в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Постпред подчеркнул, что именно в Россию, а не на Украину отправились беженцы.

«За эти дни число эвакуированных женщин, стариков и детей составило около 70 тысяч человек. Россия их принимает и создает условия для их размещения и проживания», – добавил он.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.