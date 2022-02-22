Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Самым популярным видом спорта на Олимпиаде-2022 в России стало фигурное катание 09:51
ФАС возбудила дело против МТС 09:45
В Китае прокомментировали ситуацию вокруг Донбасса 09:43
Парламент ДНР ратифицирует договор о дружбе и сотрудничестве с Россией... 09:42
Щербакова опубликовала совместное фото с Большуновым 09:32
В МИД усомнились в том, что Запад не ввел бы санкции против России... 09:31
Источник: в России приостановили работы по созданию самолета Ил-112В 09:29
В Совфеде объяснили, в каких границах признаны ДНР и ЛНР 09:28
Профильные комитеты рекомендовали Госдуме ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР 09:26
Французские власти приостановили сборку реактора ITER 09:24

В Россию эвакуировали около 70 тысяч беженцев из Донбасса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в страну были эвакуированы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР около 70 тысяч беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе последней эскалации было выпущено до 1600 снарядов.

«На территорию республик проникло несколько диверсионных групп, совершивших или попытавшихся совершить подрывы объектов критической инфраструктуры. Как я уже сказал, имеются жертвы среди мирного населения, в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Постпред подчеркнул, что именно в Россию, а не на Украину отправились беженцы.

«За эти дни число эвакуированных женщин, стариков и детей составило около 70 тысяч человек. Россия их принимает и создает условия для их размещения и проживания», – добавил он.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть