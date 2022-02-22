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Стало известно, какие аксессуары необходимы каждому водителю

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Самым популярным аксессуаром для автолюбителей оказался видеорегистратор — его в автомобиле хотят видеть 54% россиян, следует из опроса каршеринг-сервиса Ситидрайв и онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, совместно с ReseachMe, поступившего в «Газету.Ru».

47% считают обязательным атрибутом автомобиля навигатор, а 46% — чехлы для салона. 38% уверены, что в автомобиле должны быть переходники и беспроводные зарядки для смартфона.

Чуть более трети респондентов-автолюбителей ценят совсем иное – им важна хорошая аудиосистема. Среди других маст-хэв аксессуаров опрошенные назвали также ароматизаторы (28%), бортовые компьютеры (15%), массажные накладки (9%), телевизоры и мониторы (8%). Почти каждый десятый водитель среди необходимых дополнений к автомобилю выбрал автохолодильник. Чуть менее 10% также думают, что автомобилю, за руль которого они садятся, нужна дополнительная светотехника для эффектности.

Перечень аксессуаров, которые чаще всего нужны водителям в каршеринге, не сильно отличается: 42% выбрали дорожный набор (домкрат, запаска, клеммы), детские кресла (23%) и средства индивидуальной защиты (16%).

При аренде автомобиля более 40% опрошенных стараются всегда иметь при себе зарядку и крепление для своего телефона, 20% – перчатки для руля, еще 18% носят с собой ароматизатор. 15% водителей каршеринга берут с собой что-то из автокосметики (например, антидождь, полироли и так далее) на всякий случай.

Согласно опросу, около 80% мужчин считают, что автомобильные аксессуары – хороший подарок на праздник, но при этом 38% отмечают, что лучше заранее уточнить, какой автомобильный аксессуар может быть нужен водителю.

При этом лишь 10% опрошенных россиян считают, что современные автомобили не нуждаются в дополнительных противоугонных устройствах. 46% отметили, что подобные устройства никогда не будут лишними, а почти четверть сообщили, что видят в них смысл только, если у автомобиля недостаточно надежная сигнализация. При этом каждый пятый уверен, что подобные устройства необходимы только для автомобилей премиум-классов.

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