Басурин назвал критической ситуацию в Донбассе

Представитель Народной милиции Донецкой народной милиции (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе идет война, ситуация в регионе критическая. Об этом он сказал в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в результате обстрелов со сторону вооруженных сил Украины десятки тысяч людей в Донбассе остались без питьевой воды. Он назвал это геноцидом.

«Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений есть еще геноцид. Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — сказал Басурин.

Представитель НМ ДНР добавил, что насосная станция которая была повреждена при обстрелах, качает воду для порядка 2 миллионов человек во всем Донбассе, не только на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее сообщалось, что в ДНР ввели режим ЧС государственного уровня из-за остановки подачи питьевой воды.