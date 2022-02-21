Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
МИД РФ заявил о планах Запада столкнуть Россию и НАТО 15:28
Путин проведет встречу с Алиевым 22 февраля 15:25
Валиева опубликовала первый пост в Instagram после Олимпиады 15:25
Главы МИД ЕС одобрили санкции против пятерых граждан России 15:25
Словения вернулась к обычным правилам въезда туристов по паспорту и визе 15:21
В Германии объявили о предстоящем телефонном разговоре Путина и Шольца 15:20
Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме 15:19
«Атака не выдавала результат»: Третьяк о выступлении российских хоккеистов на ОИ 15:19
В МВД Украины ответили на обвинения в обстреле погранпункта РФ 15:15
В Россию прибыли 70 тыс эвакуированных беженцев из ДНР и ЛНР 15:14

Басурин назвал критической ситуацию в Донбассе

Глава Народной милиции ДНР Басурин: в Донбассе идет война, ситуация критическая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валентин Спринчак/ТАСС

Представитель Народной милиции Донецкой народной милиции (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе идет война, ситуация в регионе критическая. Об этом он сказал в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в результате обстрелов со сторону вооруженных сил Украины десятки тысяч людей в Донбассе остались без питьевой воды. Он назвал это геноцидом.

«Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений есть еще геноцид. Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — сказал Басурин.

Представитель НМ ДНР добавил, что насосная станция которая была повреждена при обстрелах, качает воду для порядка 2 миллионов человек во всем Донбассе, не только на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее сообщалось, что в ДНР ввели режим ЧС государственного уровня из-за остановки подачи питьевой воды.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть