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Воспитатели забыли про двухлетнюю девочку, закрыв ее в детском саду перед уходом

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Двухлетнюю девочку из США случайно заперли одну в детском саду, сообщает New York Post. По словам ее матери, пережитое нанесло ребенку психологическую травму.

Как рассказал Стефани Мартинес, вечером она пришла забирать дочь из детского сада и обнаружила, что двери закрыты, а ее ребенок один стоит у выхода. Не зная, что делать, американка позвонила в службу спасения и сообщила о случившемся.

Приехавшие на место пожарные вскрыли двери и освободили девочку. Кроме того, ее осмотрели медики, чтобы убедиться, что она не нанесла себе травму, после чего Стефани и дочь отпустили домой.

Позже в полиции сообщили, что в здании действительно был только один ребенок, а последние два сотрудника ушли за восемь минут до прибытия матери. В самом детском саду пообещали разобраться в ситуации.

«Мы отправили виновных сотрудников в неоплачиваемый отпуск, пока изучаем инцидент», — говорится в заявлении.

Адвокат Стефани сообщил, что женщина собирается подать в суд на детский сад и сейчас готовит необходимые документы.

Ранее воспитательница детского сада украла у своих подопечных золотые крестики.

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