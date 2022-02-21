Бывшая ученица обвиненной в избиении ребенка воспитательницы лицея назвала ее «доброй и веселой»

Бывшая ученица сотрудницы лицея в Санкт-Петербурге, подозреваемой в избиении первоклассника, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что такой поступок несвойственен воспитательнице. По ее словам, во время ее учебы дети любили педагога.

«На нее это не похоже. Я у нее училась. Это был лицей, дети подростки, да, любили ее, она добрая и веселая, и не припомню даже, чтоб двойки ставила. Мое мнение, что она не могла ударить первоклассника, но разве у нас учитывается чье-то мнение со стороны, нужны прямые доказательства и свидетели происшествия», — сказала она.

В свою очередь, сама воспитательница в беседе с «Газетой.Ru» на вопрос о том, правдива ли информация об избиении ею ребенка, ответила: «Это клевета».

Ранее телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник сообщал, что неделю назад семилетний мальчик был госпитализирован с травмами головы, которые, по словам ребенка, ему нанесла воспитательница группы продленного дня лицея в Кировском районе Санкт-Петербурга. Причиной якобы стало громкое и вызывающее поведение школьника.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», 58-летняя воспитательница находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в беседе с телеканалом педагог не подтвердила обвинения и сказала, что на время разбирательства ее отстранили от работы с детьми.

«Я его вообще пальцем не трогала. Когда это произошло, я не знаю, потому что он мне пожаловался на то, что он ударился головой, когда сидел за партой. Как он мог удариться головой? Если он бегал», - приводит РЕН ТВ слова женщины.