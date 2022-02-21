Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
«Аферист из Tinder» нашел новый способ заработка 13:58
Третьяк объяснил поражение России в финале Игр нехваткой времени на подготовку 13:56
ВСУ подвергли обстрелу две шахты в Донецке 13:55
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал публикации о счетах и офшорах 13:51
Секретарь СНБО Данилов отверг обвинения в обстреле погранпункта в Ростовской... 13:50
Air France отменила рейсы на Украину 22 февраля 13:49
На Украине назвали свою цель в Донбассе 13:49
США планирует лишить Китай национального символа 13:49
В Пентагоне объяснили, почему не следует заранее вводить санкции против России 13:45
Саночник Репилов рассказал о нюансах общения с украинцами на ОИ-2022 13:43

Бывшая ученица обвиненной в избиении ребенка воспитательницы лицея назвала ее «доброй и веселой»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Майя Муллиева/VK

Бывшая ученица сотрудницы лицея в Санкт-Петербурге, подозреваемой в избиении первоклассника, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что такой поступок несвойственен воспитательнице. По ее словам, во время ее учебы дети любили педагога.

«На нее это не похоже. Я у нее училась. Это был лицей, дети подростки, да, любили ее, она добрая и веселая, и не припомню даже, чтоб двойки ставила. Мое мнение, что она не могла ударить первоклассника, но разве у нас учитывается чье-то мнение со стороны, нужны прямые доказательства и свидетели происшествия», — сказала она.

В свою очередь, сама воспитательница в беседе с «Газетой.Ru» на вопрос о том, правдива ли информация об избиении ею ребенка, ответила: «Это клевета».

Ранее телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник сообщал, что неделю назад семилетний мальчик был госпитализирован с травмами головы, которые, по словам ребенка, ему нанесла воспитательница группы продленного дня лицея в Кировском районе Санкт-Петербурга. Причиной якобы стало громкое и вызывающее поведение школьника.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», 58-летняя воспитательница находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в беседе с телеканалом педагог не подтвердила обвинения и сказала, что на время разбирательства ее отстранили от работы с детьми.

«Я его вообще пальцем не трогала. Когда это произошло, я не знаю, потому что он мне пожаловался на то, что он ударился головой, когда сидел за партой. Как он мог удариться головой? Если он бегал», - приводит РЕН ТВ слова женщины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть