Россиянам запретят выбрасывать компьютеры

С 1 марта в России вступают в силу новые требования по утилизации шести групп отходов, сообщает «Парламентская газета» со ссылаясь на Министерство природы.

Запрет на выброс в мусорные контейнеры затронет бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Согласно нововведению, эти категории отходов следует сдавать на утилизацию.

При этом запрет затронет не только организации и компании, но и обычных граждан.

В настоящее время в России уже нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров, в частности, ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Кроме этого запрет распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.

Эти группы отходов следует сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.

Ранее Роскачество рассказала о правилах утилизации смартфонов и других гаджетов.

О том как перепрофилировать старое устройство во что-то полезное, тем самым продлив жизнь гаджета, читайте в материале «Газеты.Ru».