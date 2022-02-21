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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков: эвакуация жителей Донбасса связана с агрессивными действиями украинских военных

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Сергей Пивоваров/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, соответствует ли масштаб эвакуации граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР масштабу опасности.

«Это было обращение из самопровозглашенных республик, на месте масштаб угрозы ощущается более явно, чем мы можем себе представить. Мы должны обеспечить безопасность мирному населению», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что эвакуация беженцев Донбасса не связана с решением западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева.

«Нет, здесь нет никакой корреляции. Здесь речь идет о провокационных и агрессивных действиях вооруженных сил Украины и опасности, которая в этой связи возникла для жизни гражданского населения», — подчеркнул Песков.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

В связи с прибытием беженцев режим был ЧС введен в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Саратовской и Ростовской областях.

По состоянию на 21 февраля, из Донбасса в Россию прибыла 61 тысяча беженцев.

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